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В Госдуме хотят внести изменения в проект о «российской полке»

2 июля 2025 10:13
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В Госдуме хотят внести изменения в проект о «российской полке»

В России необходимо расширить законопроект о «российской полке» и включить в него обязательную долю социально значимых товаров от региональных производителей. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов.

«СРЗП предлагает добавить в законопроект ключевую норму: на полках супермаркетов обязательно должна присутствовать продукция региональных производителей, при этом ее доля не может быть менее 10% от всего ассортимента продовольствия», — заявил Сергей Миронов. Он подчеркнул, что речь идет именно о социально значимых товарах, которые необходимы населению. 

Депутат напомнил, что ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» уже вносила подобную инициативу в Госдуму. Теперь партия намерена предложить эту норму в качестве поправки к дорабатываемому правительством законопроекту. По мнению Миронова, такое решение позволит поддержать местных производителей, снизить влияние посредников и повысить конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на продукты, пишет Ура.ру.

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