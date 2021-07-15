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В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта

15 июля 2021 12:25
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В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта

В Самарской области с начала года более 3000 жителей оформили социальный контракт и смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию. Всего эту меру соцподдержки в регионе получили уже более 18,5 тысяч человек. В том числе соцконтракт помогает многодетным семьям – с его помощью они могут обеспечить себе постоянный доход.

Самарская область – один из первых регионов, где начали оформлять социальные контракты. Эта практика помощи малоимущим семьям доказала свою эффективность и востребованность. «В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем большему числу земляков помочь», — отметил ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Оказание помощи тем, кому она необходима, в частности, семьям с детьми - важная часть стратегии лидерства главы региона.  

«Основная цель такого вида помощи как социальный контракт - чтобы человек сам, своими собственными активными действиями мог самостоятельно научиться преодолевать трудную жизненную ситуацию. В Нефтегорском районе за первое полугодие 2021 года смогли оформить около 60 социальных контрактов. Из них 45 по поиску работы, и уже 36 человек из них в настоящее время работают», - рассказывает директор Комплексного центра  социального обслуживания населения Южного округа Елена Малюгина. 

 В семье Скобелкиных из села Богдановка Нефтегорского района пятеро детей: четыре дочери и сын. Глава семьи Геннадий Алексеевич любит мастерить мебель, старшая дочь ее расписывает под хохлому, а супруга Ольга уже давно увлекается швейным делом. После школы она окончила курсы «швея-портной» и долгое время работала по этой специальности. В мае этого года зарегистрировалась в качестве самозанятой и решила открыть собственное ателье по пошиву постельного белья. Для этого обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа, предоставив пакет документов на оформление адресной социальной помощи. И уже в конце мая заключила соцконтракт, получив 250 000 рублей для приобретения швейной машины, швейного и раскройного столов, утюга, парогенератора, гладильной доски. 

«Выплату, которую я получила по соцконтракту, приличная. На нее я смогла закупить оборудование, ткани и открыть свое дело. Выражаю большую благодарность за оказанную помощь, сама я вряд ли смогла бы. Сейчас у меня уже идут заказы, появились клиенты. Могу уже обеспечивать своих детей, появилась уверенность в будущем. Постепенно, я надеюсь, у меня все получится», - делится впечатлениями многодетная мама. 

Своим детям родители уделяют много времени и внимания, занимаются их нравственным и физическим развитием. Вместе с детьми сдают нормативы ГТО, недавно получили золотой значок ГТО, участвуют в спортивных состязаниях, занимают призовые места. Зимой катаются на коньках и лыжах. Ольга увлекается разведением цветов, пчеловодством, рукоделием. С раннего детства прививает детям трудолюбие, уважение к людям, приобщает их к искусству. В семье царит любовь, отношения строятся на взаимоуважении и взаимопонимании, заботе друг о друге.

Семья имеет награды, в том числе Благодарность Губернатора Самарской области за большой вклад в воспитание детей. В этом году кандидатура Ольги  Скобелкиной выдвинута для награждения знаком отличия «Материнская доблесть» II степени.

Кроме того, Скобелкины получают все положенные многодетным семьям меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно - 5500 рублей; компенсацию родительской платы за детский сад 70%; компенсацию части платы за жилищно-коммунальные услуги.

Теги: В центре внимания помощь семьям соцконтракт

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