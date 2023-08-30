В двух очередях «Преображенки» создано более 6 000 рабочих мест

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Сегодня на площадке индустриального парка «Преображенка» и логистического парка «Преображенка-2», расположенных в Волжском районе, успешно развиваются 58 компаний, а количество созданных рабочих мест превысило 6 тысяч. Здесь инвесторы получают готовые земельные участки с необходимой инфраструктурой. Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.



Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для развития бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства, обозначенные Губернатором Дмитрием Азаровым, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Целый ряд объектов находится в фазе активного строительства. Так, для предприятий малого и среднего бизнеса возводится еще один корпус площадью 50 тысяч квадратных метров. В планах застройщика – компании «Самаратрансавто-2000» - завершить строительство до конца года и разместить здесь несколько компаний-резидентов.



«Корпус будет современным, с учетом всех последних требований строительной отрасли. Этим объектом мы завершим возведение логистического комплекса «Придорожный» – за 15 лет мы построили в «Преображенке» 400 тысяч квадратных метров складских и производственных корпусов», - рассказал Игорь Перлин, учредитель компании «Самаратрансавто-2000». – Сегодня промпарки – это комфортное место для логистических компаний, а Самарская область по количеству логистических комплексов значительно обходит Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область».



Дмитрий Богданов также посетил действующее в индустриальном парке производство мебели для аптечной сети «Вита». Это производство полного цикла, где создается полное оснащение для аптек, с учетом существующих требований к размещению лекарств. Продукция компании «Галеон» поставляется в 40 субъектов страны.

«Ежедневно мы выпускаем от 30 до 50 комплектов, работа ведется в две смены, но планируем перейти на работу в четыре смены. Мы самостоятельно изготавливаем все мебельные элементы, которые видят клиенты в нашей аптечной сети. Требования, которые установлены государством, мы соблюдаем даже с дополнительным плюсом – испытываем ЛДСП с нормой формальдегида в 0,5 при нормативе в единицу», - отметил Виталий Доценко, операционный директор компании «Вита».



Предприятие планирует расширить штат и ведет набор сотрудников. Министр обсудил с руководством варианты развития предприятия - расширение ассортимента выпускаемой продукции, а именно – производство мебели для школ. «Сегодня строятся новые школы, проводится капитальные ремонты действующих объектов. И наши предприятия должны в полной мере использовать эти возможные направления для своего развития», - акцентировал Дмитрий Богданов.



В промпарках региона продолжается создание необходимой инфраструктуры для резидентов. Дмитрий Богданов оценил ход реконструкции автомобильной дороги на выезде из «Преображенки» на улицу Утевскую. Для удобства резидентов дорога здесь была расширена, чтобы разгрузить и упростить выезд транспорта из индустриального парка.



Активно застраивается территория логопарка «Преображенка-2». В настоящее время здесь завершается строительство корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети «Пятерочка» (компания X5 Group). Здесь будет создано 3000 новых рабочих мест.



Еще одним пунктом рабочего визита стал Самарский завод слоистых пластиков. С 2008 года компания занимается прессованием пластика и выпускает полуфабрикат для производства столешниц, стеновых панелей и мебельных фасадов.



«Отрадно видеть, что местные компании занимают ниши, которые раньше занимали западные производители. Спрос позволяет предприятию активно развиваться, и регион в этом будет активно помогать», - сказал глава областного минэкономразвития.



В 2017 году было запущено второе производство пластиков методом циклического прессования, а в 2022 году – построен третий цех. Сегодня предприятие вновь планирует расширение и возведение еще одного производственного помещения.



«Наша продукция используется как для внутренней, так и внешней отделки зданий, а также в судостроении, вагоностроении и других сферах деятельности, - отметил генеральный директор Самарского завода слоистых пластиков Олег Бавыкин. – Сегодня на предприятии работает 170 человек, до конца года планируем увеличить штат до 200 сотрудников, а с запуском нового проекта нарастим число работников до 250 человек».



В настоящее время предприятие проходит процедуру получения статуса резидента индустриального парка «Преображенка».



«Практика показывает, что самарские производители активно развиваются, индекс промышленного производства у нас больше 108%. Это существенно больше, чем до начала специальной военной операции. По факту, можем констатировать, что состояние экономики уже опережает тот уровень развития, который был до начала СВО, - рассказал министр. - Незаконные санкции, примененные к нашей стране, по факту помогли местным производителям получить рынки, отреагировать на эти возможности, создать новые предприятия и рабочие места. Безусловно, мы все сейчас заинтересованы, чтобы у наших предприятий все получилось, рынки были заняты, а максимальная добавленная стоимость формировалась у нас. А это налоги, достойная работа и развитие региона», - подвел итоги рабочей поездки Дмитрий Богданов.

Фото: департамент информационной политики СО