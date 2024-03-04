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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

4 марта 2024 09:10
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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет. Текст законопроекта, который направляется для заключения в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. В этой связи законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости - предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счет средств федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы предлагают, чтобы конкретные правила осуществления социальной доплаты к страховой пенсии по старости, а также порядок пересмотра ее размера и индексации устанавливались приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. Как отмечают депутаты в пояснительной записке, величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по РФ установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей. Таким образом, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.

"Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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