В Армении объявили о прекращении работы с картами российской платежной системы «Мир»

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В Армении заявили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Центробанк страны заявил, что решения относительно работы с российскими картами коммерческие банки примут самостоятельно.

«Коммерческие банки в случае изменения условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», – сообщил Центробанк Армении.

Во вторник армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт «Мир» в стране прекращено, а держатели российских карт не могут снять наличные в банкоматах.

Центробанк Армении в ответ на соответствующий вопрос пояснил, что все риски, связанные с санкциями из-за продолжения работы с картами «Мир», несут сами банки страны, сообщает «Интерфакс». Следовательно, решение об обслуживании карт они принимают самостоятельно.

Напомним, до этого обслуживание карт «Мир» прекратили турецкие банки. Такое решение было принято в связи с угрозами американских властей наложить санкции на организации, которые работают с картами «Мир» за пределами России, пишет ФедералПресс.