Участки в Самарской области дорожают быстрее домов

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Загородная недвижимость все последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка. Выдача ипотечных кредитов как на покупку домов, так и на приобретение земельных участков за последний год выросла в разы.

Аналитики Циан сравнили динамику роста средних цен на участки и на полноценные дома в 25 ключевых регионах (лидирующих по объему предложения).

Методика

Сравнивались цены в активных объявлениях, опубликованных на cian.ru по состоянию на ноябрь 2022 и ноябрь 2023. Учитывались объявления по продаже земельных участков площадью от 5 до 50 соток, а также по продаже домов площадью до 500 кв. м, в которых заявлено наличие все “городской” инфраструктуры (электричества, отопления, водоснабжения).

Средняя стоимость сотки земли в 2023 году подорожала на 11% (до 284 тыс. руб.)

Во всех из 25 крупнейших рынков загородной недвижимости в 2023 году стоимость сотки земли выросла. Заметный рост цен характерен не только в регионах с исходно невысокими ценами, но и в Краснодарском крае (+18%), но и агломерации Москвы и Санкт-Петербурга (+16% и +17% соответственно).

Средняя цена дома, пригодного для круглогодичного проживания, в 2023 году увеличилась на 8% (до 12.6 млн руб)

Дома в 2023 году также подорожали (и положительная динамика также зафиксирована во всех из топ-25 регионах), но в абсолютном значении прирост цен меньше. Рост цен связан с вымыванием лотов с невысокими ценами, а также с ростом стоимости стройматериалов, расценок на труд рабочих, недостатком строительных бригад. Сильнее всего цены на полноценные дома выросли в Краснодарском крае и Свердловской области (+29% и +24% соответственно).

Земля дорожает быстрее готовых домов в 20 из 25 ключевых регионов

Стоимость сотки земли увеличивается быстрее цены на готовые дома. Максимальная разница (более 30 п. п. за год) зафиксирована в Красноярском крае и Тюменской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, напротив, зафиксирована обратная динамика - дома тут дорожают быстрее участков. В этих регионах спрос на загородные форматы есть и со стороны жителей других регионов, которые ориентируются на возможность заселения в готовый дом, а не на продолжительное строительство собственного.

«Опережающий рост цен на участки связан с двумя причинами. Во-первых, стоимость участка ощутимо дешевле стоимости дома (примерно в 5 раз), причем, чем беднее регион, тем разница заметнее; во-вторых - часть покупателей априори настроена на строительство собственными силами или под личным контролем, не доверяя качеству “готового изделия” – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики - Эффективность такой стратегии вызывает вопросы - особенно в текущих условиях, когда сложно прогнозировать инфляцию на временной горизонт строительных работ».