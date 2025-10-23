Я нашел ошибку
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Три крупнейших самарских нефтеперерабатывающих завода попали под санкции США

23 октября 2025 16:41
154
Три крупнейших самарских нефтеперерабатывающих завода попали под санкции США

В новый пакет американских санкций вошли сразу три крупнейших нефтеперерабатывающих предприятия Самарской области.

Под ограничения попали Новокуйбышевский, Сызранский и Куйбышевский НПЗ — предприятия, входящие в структуру компании «Роснефть». В санкционный список также включены «Самаранефтегаз» и самарская дочерняя организация ЛУКОЙЛа — «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК).

Новые меры предусматривают блокировку активов и имущественных прав перечисленных компаний на территории Соединённых Штатов, пишет Самара-МК. 

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
243
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
163
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
380
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
345
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
499
