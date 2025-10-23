Три крупнейших самарских нефтеперерабатывающих завода попали под санкции США

154

В новый пакет американских санкций вошли сразу три крупнейших нефтеперерабатывающих предприятия Самарской области.

Под ограничения попали Новокуйбышевский, Сызранский и Куйбышевский НПЗ — предприятия, входящие в структуру компании «Роснефть». В санкционный список также включены «Самаранефтегаз» и самарская дочерняя организация ЛУКОЙЛа — «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК).

Новые меры предусматривают блокировку активов и имущественных прав перечисленных компаний на территории Соединённых Штатов, пишет Самара-МК.