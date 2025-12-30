В Роскачестве рекомендуют не хранить новогодние салаты дольше суток

Новогодние салаты не следует хранить дольше суток, а после смешивания с соусом – более 12-18 часов, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист отметила, что особое внимание нужно уделить многокомпонентным салатам, заправленным майонезом или сметаной – "Оливье", "Селедке под шубой", "Мимозе" и другим. Такие салаты, даже если они хранятся в холодильнике, безопасно употреблять только в течение 12-18 часов после смешивания всех ингредиентов с соусом.

"Важно понимать, что опасность создает не сам соус, а идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов, которая образуется при соединении отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с влажной заправкой", – сказала ТАСС Спеценко.

Эксперт посоветовала готовить новогодние салаты в разумных количествах, чтобы съесть их за один-два приема пищи.

По словам Спеценко, граждане совершают самую большую ошибку, когда оставляют большую миску с салатом на праздничном столе на много часов. При комнатной температуре в таком блюде уже через 2-3 часа начинают активно размножаться бактерии, что делает угощение особенно опасным для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, пишет Смотрим.