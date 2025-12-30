Я нашел ошибку
Главные новости:
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Роскачестве рекомендуют не хранить новогодние салаты дольше суток

146
В Роскачестве рекомендуют не хранить новогодние салаты дольше суток

Новогодние салаты не следует хранить дольше суток, а после смешивания с соусом – более 12-18 часов, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист отметила, что особое внимание нужно уделить многокомпонентным салатам, заправленным майонезом или сметаной – "Оливье", "Селедке под шубой", "Мимозе" и другим. Такие салаты, даже если они хранятся в холодильнике, безопасно употреблять только в течение 12-18 часов после смешивания всех ингредиентов с соусом.

"Важно понимать, что опасность создает не сам соус, а идеальная среда для быстрого размножения микроорганизмов, которая образуется при соединении отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с влажной заправкой", – сказала ТАСС Спеценко.

Эксперт посоветовала готовить новогодние салаты в разумных количествах, чтобы съесть их за один-два приема пищи.

По словам Спеценко, граждане совершают самую большую ошибку, когда оставляют большую миску с салатом на праздничном столе на много часов. При комнатной температуре в таком блюде уже через 2-3 часа начинают активно размножаться бактерии, что делает угощение особенно опасным для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
442
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
432
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
407
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
705
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
723
Весь список