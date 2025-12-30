Я нашел ошибку
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
  Персональные данные

Россияне с 2026 года в паспорте по желанию могут проставить шесть отметок

164
Россияне с 2026 года в паспорте по желанию могут проставить шесть отметок

С 1 января 2026 года гражданам России будет предоставлена возможность проставить в паспорте до шести дополнительных отметок по собственному усмотрению. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Уточняется, что вместо ИНН в паспорте можно будет указать новый идентификатор из Единого реестра населения, который присваивается каждому россиянину.

«В соответствии с п. 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — сказали ТАСС в ведомстве.

Также налоговые органы, МВД и его подразделения будут ставить соответствующие отметки при наличии информации. Также, по желанию, в органах ЗАГС, МВД или его территориальных органах можно внести сведения о регистрации и расторжении брака, а в МВД — информацию о детях до 14 лет и ранее выданных паспортах. Кроме того, в МВД и МФЦ можно будет отметить действительные заграничные удостоверения личности. Медицинские учреждения государственной системы здравоохранения позволят внести в паспорт данные о группе крови и резус-факторе.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров 29 декабря сообщил, что граждане РФ еще могут указать в паспорте отметку об ИНН, однако с 1 января 2026 года ее заменит новый идентификатор Единого реестра населения. Он уточнил, что ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный номер, который присваивается один раз и включает основные сведения о человеке, включая ИНН, СНИЛС и данные о гражданском состоянии.

Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) 3 декабря сообщил, что с 1 января 2026 года в паспортах граждан РФ будет ставится отметка о номере записи единого федерального информационного регистра (ЕРН), помогающая дистанционного и безопасно подтвердить свою личность. Уточнялось, что данная отметка позволит упростить и ускорить оказание государственных и муниципальных услуг, пишут "Известия".

