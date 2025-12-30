россияне подали 20 млн заявлений на самозапрет на кредиты в 2025 году

Граждане РФ в 2025 году подали 20 миллионов заявлений на оформление самозапрета на кредиты и лишь 1,6 миллиона – на его снятие, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На 29 декабря 17,3 миллиона граждан имели действующий самозапрет на кредиты.

"По итогам 2025 года россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 20 миллионов заявлений и 1,6 миллиона заявлений – на его снятие, что означает отмену 8% ранее установленных ограничений на получение кредита", – сообщили ТАСС в ОКБ.

Уточняется, что в декабре россияне направили 1,4 миллиона заявлений на установку самозапрета.

В бюро уточнили, что чаще всего граждане выбирают полный самозапрет на займы (91,3% от общего числа). Кроме того, 4,2% россиян выбрали самозапрет на онлайн-выдачу кредитов в банках и онлайн-выдачу займов в микрофинансовых организациях (МФО). Еще 1,5% подали заявления на полный запрет выдач займов в МФО.

Чаще всего запреты оформляли россияне в возрасте 35-45 лет (21,3% заявлений) и москвичи (1,8 миллиона заявлений).