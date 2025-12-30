Россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Россияне столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами. В некоторых случаях банки замораживают лишь отдельные трансакции, но иногда и карты в целом, рассказали «Известиям» юристы. Причем даже после подтверждения операции иногда доступ открывают не сразу, сообщили клиенты нескольких крупных банков. Они проверяют трансакции на целый перечень признаков мошенничества. И с 2026 года ЦБ расширит их список. Один из новых — попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе. Что обязан сделать банк по закону и как клиентам не попасть под блокировку — в материале «Известий».

Клиенты крупных российских банков столкнулись с блокировкой отдельных операций и даже карт после переводов самому себе. О таких случаях «Известиям» рассказали юристы и аналитики финансового рынка.

Под блокировку сейчас периодически попадают как крупные переводы (например, зарплаты на свой счет в другом банке), так и незначительные трансакции, отметил специалист по банковским спорам, управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев. По его словам, таких случаев в последнее время становится всё больше.

— Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку всё чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам, — заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Банки, опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии со стороны ЦБ и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В результате риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от ЦБ. На блокировки операций и счетов жалуются и сами пользователи.

Банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции, сообщили «Известиям» в ЦБ. В то же время при исполнении норм закона «О национальной платежной системе» они не блокируют счета граждан, а приостанавливают исполнение переводов, отметили в регуляторе.

— Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить его распоряжение. За исключением случаев, когда сведения о получателе денежных средств содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, — добавили в ЦБ.

В регуляторе напомнили, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12. Один из новых маркеров — перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было трансакций, при условии, что такой операции менее чем за сутки предшествовал перевод самому себе через СБП на сумму более 200 тыс. рублей. Ранее «Известия» писали, что мера вызовет рост числа блокировок на 25%.

Кроме того, банки будут брать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету.

Однако уже сейчас банки внимательно отслеживают переводы граждан, подчеркнули юристы. Система безопасности работает по строгим алгоритмам, указал Александр Киселев из компании «Провъ». Блокировка может последовать при нетипичном поведении клиента: слишком частых переводах или на необычные суммы, также при трансакциях с подозрительных устройств — например, с гаджетов, замеченных в мошеннических схемах.

Вызвать подозрение может даже аномальное время проведения операций, отправка крупных сумм через СБП или дробление трансакции на множество мелких переводов, предупредил юрист. Вопросы могут возникнуть также при использовании новых реквизитов и нетипичных поступлениях от третьих лиц. Под контроль попадают и переводы самому себе.

При этом еще в конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента» указала на рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. По ее оценке, на рынке где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Центробанку пришлось «разруливать» ситуации, когда клиентам блокировали счета без объяснений, добавила она.