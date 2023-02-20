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Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым

20 февраля 2023 14:48
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Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.

Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве. Здесь он проводит ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, в ходе которых обсуждаются важнейшие проекты, направленные на опережающее развитие региона.

На встрече с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым Глава региона обсудил вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и работу действующих в регионе территорий с преференциальными режимами, а также создания в Самарской области кластера беспилотной авиации.

Особое внимание на встрече было уделено развитию экономики Тольятти. Напомним, вопросы развития Тольятти Губернатор Дмитрий Азаров обсуждал в октябре 2022 года на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Глава государства дал ряд поручений, которые в дальнейшем были проработаны регионом совместно с профильными ведомствами. На встрече с Максимом Решетниковым обсуждался ход исполнения данных поручений.

Дмитрий Азаров представил Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ ППТ «Тольятти», которая входит в тройку наиболее эффективных особых экономических зон в стране. Здесь уже работают 13 предприятий, открыто свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Строительство новой очереди с созданием всей необходимой инженерной инфраструктуры позволит привлечь еще больше резидентов. Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Азарова о строительстве третьей очереди особой экономической зоны, отметив успешные результаты за предыдущие годы ее работы и возможности, которые будут созданы для потенциальных инвесторов.

«Инициатива увеличения площади ОЭЗ «Тольятти» представляется логичной и оправданной, учитывая ее эффективную работу. Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места», – отметил Министр.

По итогам встречи достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ Самарской области, с этой целью регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.

Еще одной темой встречи стало создание в регионе кластера беспилотной авиации. Правительством региона совместно с инвестором уже ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В Самарской области сильны традиции развития авиационной отрасли. Богатейший опыт, высококлассные специалисты, профильные вузы, предприятия по производству комплектующих, специальные налоговые режимы позволяют в регионе быстро реализовать проект создания такого кластера с большой степенью эффективности.

Проект стратегически важен как для Самарской области, так и для всей страны. Он станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации. «Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра», – отметил Губернатор.

На текущий момент проведена значительная подготовительная работа. Некоторые новые модели БПЛА уже проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству БПЛА будет организована в Тольятти. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего».

Один из ключевых вопросов реализации проекта – установление на территории региона экспериментального правового режима в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. В Минэкономразвития готовы поддержать установление экспериментального правового режима (ЭПР) в регионе.

«Механизм ЭПР – это возможность на определенной территории устанавливать специальные правила для проведения, в том числе, испытаний БПЛА. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты», – подчеркнул министр.

В Самарской области ЭПР станет механизмом будущей реализации одного из высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Заявка на установление ЭПР на территории региона для подачи в Минэкономразвития подготовлена. Документы также направлены в заинтересованные федеральные ведомства.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Москва

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