треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки

57

Большинство россиян (89%) выделяют детям деньги на карманные расходы, выяснила СберСтрахование жизни накануне Международного дня защиты детей. Каждый третий делает это, чтобы научить базовым экономическим навыкам. Россияне считают, что давать ребёнку первые деньги стоит с 9 лет, а вот осваивать финансовую азбуку пора уже в 7. При этом 84% респондентов заявили, что детям не обойтись без финансовой грамотности.

89% россиян полностью или в основном согласны с тем, что дети должны получать карманные деньги и распоряжаться ими самостоятельно. Чаще это утверждение разделяют представители поколения X (96%) и миллениалы (92%). Больше всего сторонников детских карманных денег в Казани, Оренбурге, Пензе (по 96% соответственно), Астрахани, Кирове и Тольятти (по 95%).

Основной статьёй детских карманных расходов россияне считают оплату питания в школе и вне неё (32,8%), транспорт (12,5%), компьютерные игры и развлечения (11,9%), сотовую связь (4%). Треть респондентов (30,3%) выделяют ребёнку карманные деньги, чтобы сформировать базовые экономические навыки. Почти четверть (23,1%) из них уверены, что это позволит освоить азы финансовой грамотности, по мнению каждого десятого — поможет научить подрастающее поколение копить.

Средний возраст, начиная с которого россияне считают правильным снабжать детей карманными деньгами, составляет 9 лет. Представители поколения X готовы делать это с 8 лет, а бумеры — с 10. Жители Волгограда, Оренбурга и Краснодара выделяют подрастающему поколению карманные деньги уже с 7 лет, а жители Иркутска, Липецка, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Пензы и Тюмени — только с 11 лет.

Средняя сумма, которую россияне еженедельно дают детям на карманные расходы, составляет 649 рублей. Бумеры готовы предоставлять еженедельное содержание в размере 454 рубля, миллениалы — 714 рублей, а иксы — 779 рублей. Более крупные суммы детям на карманные деньги выделяют жители Москвы (1115 рублей), Махачкалы (914 рублей), Краснодара (880 рублей), Нижнего Новгорода (875 рублей), Новосибирска (868 рублей) и Санкт-Петербурга (822 рубля).

Обучать ребёнка финансовой грамотности, по мнению россиян, пора уже в 7 лет. При этом жители Челябинска, Рязани, Набережных Челнов, Тюмени и Владивостока начинают знакомить детей с денежной азбукой раньше других — уже в 6 лет. 84% респондентов уверены, что подрастающему поколению необходимы знания в области финансовой грамотности. Лишь 15% респондентов видят эту задачу как семейную. При этом 67% родителей убеждены, что основную роль в повышении финансовой грамотности детей должна сыграть средняя школа.