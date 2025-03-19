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Тольяттинская компания «РАСО» запустила проект по внедрению бережливого производства

19 марта 2025 15:36
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«РАСО» специализируется на выпуске гипсовых строительных плит, сухих смесей и лакокрасочных материалов.

Компания «РАСО» (г.о. Тольятти), производитель строительных материалов, приступила к реализации пилотного проекта по внедрению бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики.

«РАСО» специализируется на выпуске гипсовых строительных плит, сухих смесей и лакокрасочных материалов. Продукция компании широко применяется в строительстве и ремонте объектов различного назначения.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) завершила изучение методик бережливого производства и начала диагностические работы. «Внедрение бережливого производства – это важный этап развития нашего предприятия. Оптимизация производственных процессов позволит не только повысить эффективность работы, но и укрепить конкурентные позиции на рынке строительных материалов», – отметил заместитель генерального директора компании «РАСО» Сергей Макаровский.

«Сегодня 193 компании участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» в Самарской области. Это приносит значительные преимущества для региона. Рост производительности труда стимулирует экономический рост, создавая новые рабочие места и увеличивая доходы населения. Таким образом, участие в проекте «Производительность труда» способствует развитию как отдельных предприятий, так и всей экономики региона», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Тольятти

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