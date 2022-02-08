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Точка кипения Hi-Tech и новые объекты инфраструктуры – в Правительстве региона обсудили совместные проекты с ОДК «Кузнецов»

8 февраля 2022 18:52
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Участники  совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, где раньше размещался технологический колледж.

Вопросы и предложения, поступившие от ПАО «ОДК-Кузнецов», обсудили на совещании в областном Правительстве, которое провел 8 февраля 2022 года с руководством предприятия и региональными министрами первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Участники  совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, где раньше размещался технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова. В планах предприятия развернуть на этой площадке корпоративный центр рационализации – Точку кипения Hi-Tech. Цель проекта - улучшение эффективности бизнеса и производительности труда, мотивация работников на рационализаторскую деятельность. 

Центр формирования и реализации передовых идей по совершенствованию производства будет способствовать развитию интереса к машиностроению, профессии инженера, рабочим специальностям. Участники проекта смогут использовать ресурсы «Ворлдскиллс» и Платформы НТИ. 

Здание, которое сейчас значится на балансе министерства образования и науки региона, расположено неподалеку от предприятия и станет наиболее комфортной площадкой для размещения рационализаторского центра. 

Виктор Кудряшов обратился к министру промышленности Андрею Шамину с вопросом о том, как идет сейчас процесс переоформления прав. 

«В настоящее время в безвозмездное пользование ОДК-Кузнецов»  уже передана часть здания в 1425 квадратных метров, где проведены ремонтные работы, в ближайшее время готовы передать еще 1935 метров», - пояснил министр.

На совещании обсудили вопрос о передаче квартир арендного дома для сотрудников ОДК-Кузнецов на Заводском шоссе в собственность жильцам. Строительство арендного дома для сотрудников ПАО «Кузнецов» осуществлялось в 2015-2016 годах по инициативе Правительства Самарской области и руководства ПАО «Кузнецов» на средства областного бюджета для временного размещения сотрудников на условиях аренды. В настоящее время жильцы высказали пожелание приобрести квартиры в собственность. Первый вице-губернатор поручил проработать правовую основу этой  процедуры. Предварительно, Министерство строительства проведет оценку здания, после этого ПАО «Кузнецов» будет представлена возможность приобрести многоквартирный дом полностью, средства вернутся в бюджет региона. 

Участники совещании обсудили ремонт и благоустройство территорий вблизи предприятия. Это участок  улицы  Сергея Лазо  поселка Управленческий и подъездных путей к площадке обособленного подразделения «Управленческий» ПАО «ОДК-Кузнецов». К настоящему времени Администрация Самары выполнила ремонт ряда улиц и тротуаров и организовала устройство новых парковочных мест.

В планах на текущий год: ремонт проезжей части к проходной обособленного подразделения «Управленческий» ПАО «ОДК-Кузнецов» (площадь 9100 кв. м.); проезжей части от улицы Ветвистой до Красноглинского шоссе; улицы Сергея Лазо (от Волжского шоссе до инспекции ФНС России по Красноглинскому району г. Самары). Кроме того, будет определен объем работ по ремонту и благоустройству улицы 8-го Марта и размещению здесь новых парковочных мест.

Еще одним вопросом, который обсудили на совещании, стало строительство нового комплекса по очистке и отведению ливневых стоков с площадки обособленного подразделения «Управленческий» ПАО «ОДК-Кузнецов».

Здесь ПАО «ОДК-Кузнецов» строит три новых производственных корпуса: здание Объединенного конструкторского центра, металлургическое и механосборочное производства. Модернизация производственных мощностей осуществляется в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Обеспечение очистки ливневых стоков – важное условие реализации проекта. 

В связи с этим председатель областного Правительства поручал подготовить техническое задание на проектирование комплекса очистки в районе Коптева оврага. Как доложил заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, в настоящее время городские власти работают над техническим заданием

 «Необходимо  проработать вопрос о включении проекта строительства новых ливневых очистных  сооружение в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» при условии принятия решения о продлении сроков реализации нацпроектов. Это позволит нам  обеспечить модернизированное производство ОДК-Кузнецов необходимой инфраструктурой,  дополнительно сократить объем вредных выбросов в Волгу. Очистные сооружения будут работать на всю территорию Управленческого», - подчеркнул председатель Правительства. 

Виктор Кудряшов поставил задачу подготовить до февраля 2023 года проект строительства очистных сооружений «Управленческие» и завершить экспертизу проекта в апреле будущего года. Предусмотрели и альтернативное временное решение  – строительство резервуара-накопителя ливневых вод для пиковых сбросов. Он будет действовать до ввода в эксплуатацию нового коллектора. 

Еще один инфраструктурный проект, который обсудили на совещании, связан с обеспечением технической водой основной площадки предприятия на улице Заводское шоссе, 29. 

Как сообщил директор филиала Самарский ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов,   ПАО «Т Плюс» готово провести в рамках инвестиционных программ работы по модернизации насосной и  установить новое оборудование. Условием станет заключение с предприятием долгосрочного договора поставки технической воды. Управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев подтвердил, что такое решение полностью обеспечит потребности предприятия.  

 

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