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Страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне антироссийских санкций

10 июля 2023 11:02
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страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне антироссийских санкций

Все больше стран начали возвращать свои запасы золота после введения западными странами санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвестиционной компании Invesco.

По данным опроса, более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков.

При этом 60% опрошенных посчитали, что созданные Западом прецедент лишь увеличил привлекательность золота. Кроме того, в этом году 68% респондентов заявили, что они стали хранить золото у себя. Однако в 2020 году золотые запасы у себя хранили 50% участников опроса.

В публикации сообщили, что сложная геополитическая обстановка спровоцировала возвращение золотых активов некоторыми центробанками обратно в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища. Кроме того, 80% опрошенных считают, что геополитическая напряженность будет главным риском в следующем десятилетии, пишет Газета.

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