Я нашел ошибку
Главные новости:
Газовый хаб в Турции заработает в этом году
Газовый хаб в Турции заработает в этом году
200 часов обязательных работ назначил суд водителю в Приволжье за нетрезвое вождение
200 часов обязательных работ назначил суд водителю в Приволжье за нетрезвое вождение
На 4 февраля коронавирусом в Самарской области заболели 392 человека
На 4 февраля коронавирусом в Самарской области заболели 392 человека
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
В Самарской области грузовик протаранил тепловоз
В Самарской области грузовик протаранил тепловоз
Россияне считают идеальной зарплату размером в 181 тысячу рублей в месяц.
Россияне считают идеальной зарплату размером в 181 тысячу рублей в месяц
В Крыму заявили о сакральном значении полуострова для России
Два с половиной года лишения свободы за украденную сумку получил житель Приволжского района
Два с половиной года лишения свободы за украденную сумку получил житель Приволжского района
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

4 февраля 2023 10:35
166
США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

5 февраля вводят потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории, сообщил американский Минфин.

Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте ведомства, подписала министр финансов США Джанет Йеллен.

Потолок в $100 за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в $45 - на более дешевые.

Как сообщалось, такая цена на нефтепродукты была согласована Евросоюзом со странами "большой семерки".

В ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны, пишет Интерфакс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
96
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
438
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
3 февраля 2023  12:47
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
2176
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
3 февраля 2023  12:21
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
316
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
3 февраля 2023  12:01
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
364
Весь список