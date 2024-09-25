Средний желаемый размер ежемесячной выплаты у жителей Самары составляет 42 600 рублей

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

56% жителей Самары считают, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи. Однако не все разделяют эту идею. 11% жителей Самары считают, что такая система может привести к увеличению числа тунеядцев: «Эти базовые доходы будут только расслаблять. Зачем работать, когда и так платят!» 33% затруднились с оценкой идеи: высказывались опасения, что выплаты будут разгонять инфляцию, предлагались другие решения для увеличения благосостояния народа, в частности, снижение налоговой нагрузки.



Чем старше жители Самары, тем больше им нравится идея государственной выплаты: среди опрошенных до 34 лет её поддержали 52%, а среди тех, кто старше 45 лет — 55%. О необходимости получать подобный доход чаще говорили горожане с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (58%).



Среди населения городов-миллионников идею базовой выплаты чаще всего поддерживали жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Воронежа (60, 59 и 57% соответственно). Самая большая сумма ежемесячных государственных выплат была запрошена москвичами — 44 800 рублей в месяц. На втором месте — Красноярск и Екатеринбург (по 44 300 рублей), на третьем — Челябинск (43 500 рублей). Средняя желаемая сумма выплаты в Санкт-Петербурге составила 40 200 рублей. Самые скромные запросы — в Перми (35 300 рублей).





Место проведения опроса: г. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 9—17 сентября 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников России старше 18 лет

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников



Вопрос: «Как вы считаете, нужно ли ввести базовый безусловный доход в России (фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства)? Если да, то сколько он должен составлять в расчете на одного взрослого человека в месяц, в рублях?»