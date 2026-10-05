почти половина россиян использует накопления после сезона больших расходов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Агротехнологическое обучение в школе охватывает ребят с седьмого по одиннадцатый класс.
Нацпроект помогает раскрывать таланты учителей и учеников самарских агротехклассов
 Температура воздуха 6 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +10, +12°С.
6 октября в регионе местами дождь, до +14°С
С 3 по 12 ноября 2026 года во всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
«Большой этнографический экзамен»: Самарская область приглашает стать участником XI Международной просветительской акции
Госавтоинспекторы Самарской области познакомили школьников с особенностями своей профессии и напомнили им правила дорожного движения.
В ГАИ Волжского района прошёл День открытых дверей для учеников 5 класса
Свои варианты перевода зарубежной поэзии представили студенты филологических факультетов, профессиональные переводчики и творческие люди, увлекающиеся иностранными языками.
В Самарской областной библиотеке подвели итоги конкурса переводов «Поэтический диалог»
Компания «Армакс», резидент технопарка «Жигулевская долина», приняла участие в XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».
Резидент «Жигулевской долины» представил разработки на XI Национальном форуме реабилитационной индустрии
В Греции продолжается первенство мира по самбо. В борьбу вступили кадеты - спортсмены 15-16 лет.
Полина Культенкова из Самарской области выиграла первенство мира по самбо, у Тимофея Нехорошева - серебро
В Китае с 28 сентября по 3 октября проходил чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон».
Спортсмены региона стали чемпионами мира по гребле на лодках «Дракон»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти половина россиян использует накопления после сезона больших расходов

297
почти половина россиян использует накопления после сезона больших расходов

Лето традиционно увеличивает нагрузку на бюджет: отпуск, поездки, развлечения, подготовка детей к учебному году и сезонные покупки добавляются к обычным расходам. Однако после окончания сезона большинство россиян старается восстановить финансовый бюджет самостоятельно.

Чаще всего россияне используют сразу несколько способов восстановить бюджет после сезона повышенных расходов. 64% опрошенных сокращают траты, 44% откладывают покупки, а 22% предпочитают дождаться следующего поступления денег. Еще 18% ищут дополнительный источник дохода.*

При этом почти половина респондентов (48%) используют накопления. Для них финансовая подушка становится ресурсом, который позволяет пройти период повышенных расходов без необходимости сразу менять привычный финансовый сценарий.

Наряду с накоплениями участники исследования используют и заемные средства. 17% прибегают к кредитным деньгам, 16% занимают у родственников или друзей, а 7% обращаются за кредитом в банк или МФО. Таким образом, в зависимости от ситуации люди комбинируют разные финансовые инструменты.

При этом восстановление бюджета у большинства происходит постепенно. Кто-то возвращается к привычному уровню расходов уже в течение месяца, другим для этого требуется один-два месяца. Для части участников процесс занимает от трех до четырех месяцев, а в отдельных случаях — более четырех месяцев.


*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй работодатель позитивно относится к использованию нейросетей при составлении резюме
05 октября 2026, 09:59
Каждый второй работодатель позитивно относится к использованию нейросетей при составлении резюме
Кроме того, работодатели стали чаще проверять реальные кейсы и детали проектов и внимательно следить за поведением кандидата на онлайн-интервью/ Общество
269
Жители Самары чаще других россиян тратят деньги на образование и спорт
03 октября 2026, 13:35
Жители Самары чаще других россиян тратят деньги на образование и спорт
В других городах в себя вкладываются реже. Ближе всего к Самаре Казань и Новосибирск — там на образование, спорт и здоровье тратят по 49% жителей. Общество
944
У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис
03 октября 2026, 13:14
У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис
Большинство россиян (63%) работают в офисе или на предприятии, ещё 12% — в гибридном формате, а у 11% работа предполагает постоянные разъезды. Общество
900
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
196
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
243
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
260
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1036
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
792
Весь список