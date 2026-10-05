почти половина россиян использует накопления после сезона больших расходов

Лето традиционно увеличивает нагрузку на бюджет: отпуск, поездки, развлечения, подготовка детей к учебному году и сезонные покупки добавляются к обычным расходам. Однако после окончания сезона большинство россиян старается восстановить финансовый бюджет самостоятельно.



Чаще всего россияне используют сразу несколько способов восстановить бюджет после сезона повышенных расходов. 64% опрошенных сокращают траты, 44% откладывают покупки, а 22% предпочитают дождаться следующего поступления денег. Еще 18% ищут дополнительный источник дохода.*



При этом почти половина респондентов (48%) используют накопления. Для них финансовая подушка становится ресурсом, который позволяет пройти период повышенных расходов без необходимости сразу менять привычный финансовый сценарий.



Наряду с накоплениями участники исследования используют и заемные средства. 17% прибегают к кредитным деньгам, 16% занимают у родственников или друзей, а 7% обращаются за кредитом в банк или МФО. Таким образом, в зависимости от ситуации люди комбинируют разные финансовые инструменты.



При этом восстановление бюджета у большинства происходит постепенно. Кто-то возвращается к привычному уровню расходов уже в течение месяца, другим для этого требуется один-два месяца. Для части участников процесс занимает от трех до четырех месяцев, а в отдельных случаях — более четырех месяцев.



*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.