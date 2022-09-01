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Средний срок выплаты ипотеки по итогам июля нынешнего года побил рекорд последних четырех лет

1 сентября 2022 09:05
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Средний срок выплаты ипотеки по итогам июля нынешнего года побил рекорд последних четырех лет

Средний срок выплаты ипотеки по итогам июля нынешнего года побил рекорд последних четырех лет и увеличился до 22 лет и 11 месяцев. О том, что россияне стали дольше выплачивать ипотеку, сообщил Центральный банк России (ЦБР), пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что в июле объем выдачи ипотеки гражданам резко вырос. Всего за июль жители России оформили 91,5 тысячи ипотечных займов, что на 40 процентов больше, чем в июне. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, показатели седьмого месяца 2022 года были ниже прошлогодних — относительно июля 2021 года значение параметра снизилось на 22 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в седьмом месяце 2022 года находилась на уровне 6,67 процента, недалеко уйдя от майского показателя в 6,17 процента, который был признан рекордно низким. Эксперты добавили, что просроченная задолженность по выданным ипотечным займам за месяц сократилась практически на 700 миллионов рублей.

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