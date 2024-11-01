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Скачок цен на сливочное масло связали с ростом производства и потребления мороженого в России

1 ноября 2024 23:32
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Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты.

Рост производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок, что спровоцировало скачок цен на сливочное масло, заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, пишет Газета.Ru со ссылкой на Ura.ru.

«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — рассуждает эксперт.

Дополнительный спрос на сливки также создало производство сыров и продуктов для потребления в кафе и гостиницах, добавил Белов.

Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, отмечают экономисты. 

 

Фото:   pxhere.com

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