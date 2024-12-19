Ситуацию с инфляцией в 9,2-9,3% Путин назвал тревожным сигналом

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Президент Владимир Путин заявил, что хотя инфляция в России составляет 9,2% — 9,3%, зарплаты в реальном выражении выросли сильнее. Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что использует усредненные показатели, говоря об инфляции в стране.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года. При этом ситуацию с инфляцией он назвал «тревожным сигналом».

«Инфляция — тревожный сигнал. Я разговаривал с Набиуллиной, она сказала, что инфляция составляет 9,3%, но зарплаты населения выросли на 9% в реальном выражении. Доходы населения подросли. Ситуация стабильная и надежная», — сказал президент.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии.