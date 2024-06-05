Систему выявления фактов двойного страхования запустят в РФ до конца года

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В России внедрят систему, которая позволит выявлять факты двойного страхования и предотвращать мошенничество в этой сфере. Как ожидается, антифрод-система начнет работу до конца года.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник "Национальной страховой информационной системой" (НСИС, оператор АИС страхования).

По словам главы НСИС Николая Галушина, система будет отслеживать по единой базе нехарактерное поведение разных страхователей и их объектов страхования.

"Также страховщик получит информацию о том, что перед ним стоит клиент, который хочет застраховать свой загородный дом, который уже в трех местах застрахован", — сказал он.

Если у страхователя возникнут сомнения в добросовестности клиента, он сможет загрузить в систему проект договора страхования и получить оценку риска сделки, пишет Смотрим.