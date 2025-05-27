Я нашел ошибку
Главные новости:
Силуанов пообещал поддержку развивающим ниши после ухода западных брендов компаниям
Силуанов пообещал поддержку развивающим ниши после ухода западных брендов компаниям
Бывший муж обвиняемой в убийстве Екатерины Тарховой судится за опеку над сыном
Бывший муж обвиняемой в убийстве Екатерины Тарховой судится за опеку над сыном
И передать созданной ассоциации здание Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге.
В ОП РФ предложили возродить институт благородных девиц
Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.
Полицейские региона приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос – какой он, самарский костюм? – не предполагает одного ответа и одного изделия.
«Народный кутюр, или уйма всякого наряда»: в Самаре открывается выставка национальных костюмов Самарского края
Кинотеатр начнет работу с 28 мая (среда).
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание работы на эту неделю
Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». 
Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»
Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей.
В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Силуанов пообещал поддержку развивающим ниши после ухода западных брендов компаниям

27 мая 2025 09:19
51
Силуанов пообещал поддержку развивающим ниши после ухода западных брендов компаниям

Компании, которые перехватили и продолжили развивать бизнес после ухода западных коллег, получат поддержку российского правительства. Об этом 26 мая заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы сейчас как раз обсуждали ситуацию «Вкусно — и точка». Действительно, компания подхватила бизнес, развила, создала собственные технологии и компетенции. В этой ситуации мы точно должны создать всё необходимое, все режимы для того, чтобы компания продолжала дальше работать успешно, несмотря на то, есть опцион, нет опциона», — сказал он.

Силуанов обратил внимание на то, что «Вкусно — и точка» уже вложила значительные средства в развитие и создание рабочих мест и важно предоставлять поддержку таким предприятиям.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
311
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
245
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
431
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
473
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
644
Весь список