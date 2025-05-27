Силуанов пообещал поддержку развивающим ниши после ухода западных брендов компаниям

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Компании, которые перехватили и продолжили развивать бизнес после ухода западных коллег, получат поддержку российского правительства. Об этом 26 мая заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы сейчас как раз обсуждали ситуацию «Вкусно — и точка». Действительно, компания подхватила бизнес, развила, создала собственные технологии и компетенции. В этой ситуации мы точно должны создать всё необходимое, все режимы для того, чтобы компания продолжала дальше работать успешно, несмотря на то, есть опцион, нет опциона», — сказал он.

Силуанов обратил внимание на то, что «Вкусно — и точка» уже вложила значительные средства в развитие и создание рабочих мест и важно предоставлять поддержку таким предприятиям.