Сильный рубль начал разорять российских производителей спецтехники

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Погрузчики, бульдозеры, грейдеры и другая техника из Китая за счет выгодного курса стала в России дешевле отечественной даже с учетом доставки. Из-за укрепления рубля российские производители спецтехники столкнулись с низким спросом на свою продукцию.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, которое он отправил 1 июля Юрию Борисову, когда тот еще был вице-премьером по оборонной и гражданской промышленности.

В письме Кудрявцев предложил повысить приоритет по цене для отечественных производителей с 15 до 65% от стоимости товаров. Скидки должны давать иностранные поставщики при конкуренции с российскими компаниями на госзакупках.

Соответствующий проект постановления правительства автор письма просит поручить разработать Минпромторгу и Минэкономразвития. В последнем заявили, что получили поручение от правительства и поддерживают меры по предоставлению приоритета на закупках российской дорожно-строительной техники. Однако рост приоритета по цене до 65% нуждается в дополнительных основаниях, считают в Минэкономразвития.

Сами отечественные производители дорожно-строительной техники просят преференции из-за укрепления рубля и невозможности конкурировать с Китаем.

Позиция властей станет известна после совместной проработки этого вопроса с Минпромторгом. Но в ведомстве только отметили, что предложения по дорожно-строительной технике прорабатываются, пишет Обозрение.