Сеть спорттоваров вместо Decathlon откроется в конце ноября

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Первые магазины спорттоваров Desport заработают в ближайшие дни на месте сетевых магазинов Decathlon, сообщил заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Desport намерен открыть свои спортивные магазины "в последнюю неделю ноября — в начале декабря" в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России, — сообщил Евтухов.

В декабре этого года в России откроются магазины товаров спортивного направления Desport, рассказали в компании "АРМ", которая ранее выкупила российский бизнес ретейлера Decathlon. Ассортимент новой сети сформируют собственные торговые марки, а также другие популярные бренды.

Также Desport в ближайшее время планирует начать онлайн-торговлю, но пока продает велосипеды. Ранее сделку по продаже 35 магазинов и склада сети Decathlon в России одобрила комиссия правительства РФ, пишет Смотрим.