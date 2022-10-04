Самарцы не заинтересовались ярмаркой на Тухачевского-Киевской

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Как отметили депутаты городской думы, самарцы предпочли ей ярмарку у музея Алабина.

В Думе Самары 4 октября 2022 года рассмотрели вопрос о работе муниципальных ярмарок в городе. Как стало известно в ходе заседания, ярмарка на пересечении Киевской и Тухачевского не пользуется популярностью, и все жители предпочитают ездить на ярмарку у музея Алабина.

Депутаты поинтересовались у чиновников, что же они делали для привлечения внимания к этому месту торговли. Получили ответ, что для посетителей оборудовали стоянки, развесили объявления о ярмарке, само помещение оборудовали биотуалетами, но люди все равно переехали в центр города, включая и самих торговцев.

Так, проходимость ярмарки у музея Алабина составила 5 тысяч человек, пишет СитиТраффик.