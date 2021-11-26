Самарцы назвали самые крупные статьи расходов

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В Самаре 82% жителей тратят на продукты питания, 57% — на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 17% — на кредиты. Одежду и обувь выбрали 15% респондентов, расходы на интернет и телефон — 14%, а покупки для дома (бытовая техника, мебель и др.) — 11%. Не менее важную статью расходов — здоровье и медицину — отметили 33% опрошенных. Обслуживание автомобиля и транспортные расходы в приоритете у 17%. Развлечения интересуют 7% респондентов в Самаре.

В целом по России структура трат различается в зависимости от пола и возраста. Так, молодые люди тратят много средств на развлечения или образование, тогда как основные материальные потребности опрошенных старшего возраста скорее бытовые. Кроме того, молодые респонденты до 24 лет заметно чаще тратят на аренду жилья (18% против 8% в среднем по стране). Среди мужчин больше трат на автомобиль, а среди женщин — на одежду и образование детей.

Отметим, что траты также отличаются в зависимости от региона проживания. В Москве чаще среднего показателя по стране тратят на развлечения (12%) и путешествия (16%) против 7% и 8%, соответственно. При этом для жителей столицы ЖКХ, наоборот, обходится меньше (45% по стране против 40%). Также это наиболее низкий показатель среди всех городов-миллионников. В Санкт-Петербурге больше всего тратят на продукты питания (74% против 70% по стране), и только 7% респондентов из северной столицы отметили затраты на Интернет и связь в качестве существенной статьи расходов (по стране этот показатель стремится к 15%).

Кроме того, в Казани чаще, чем в других крупных городах тратят на платежи по кредитам (42% против 30% по стране), и заметно реже вкладываются в путешествия и отдых — всего 3%. В Самаре наиболее затратной статьей, согласно ответам, стали здоровье и медицина (33% против 13%В Воронеже и Нижнем Новгороде горожане отметили транспортные расходы и затраты на обслуживание автомобиля: 23% и 21%, соответственно, против 14% по всей стране.

«Пандемия, безусловно, повлияла на то, что россиянам не хватает денег. Огромное количество людей испытывают колоссальную финансовую нагрузку: мы видим повышенный спрос на вакансии с ежедневными или еженедельными выплатами. И наша задача как платформы для поиска работы — предоставить людям удобный и быстрый формат заработка. Уже сейчас виден тренд, что работодатели охотно идут навстречу потребностям людей, предлагая различные форматы дополнительного заработка: от удалённой работы и выполнение разовых задач на компьютере до коротких смен на кассе или складе в удобное время и недалеко от дома. Рекомендуем всегда обращаться к специализированным сервисам для выбора благонадёжных работодателей. Обычно сервис отмечает такие предложения специальным значком», — подчёркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

«Не удивляет тот факт, что большую часть доходов россияне тратят на продукты питания и ЖКХ, однако, то, что для трети самой затратной статьей расходов стали кредиты – неприятный сюрприз. Оптимальной долей кредитов в ежемесячных расходах не зря считаются 40% от общего дохода – соблюдение этого правила призвано не допустить повышенной закредитованности, которая, увы, в 2021 вышла на рекордный уровень. Наши прошлые исследования показали, что четверти россиян доходов не хватает даже на основные нужды. Хочется верить, что индексация зарплат и меры поддержки снизят этот показатель и позволят большему числу людей формировать накопления для уверенного взгляда в будущее», – комментирует Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании Деньги Вперед.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса, поучаствовали 7648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.