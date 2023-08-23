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Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки

23 августа 2023 11:46
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Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки

В пятницу, 25 августа, в областной столице откроются традиционные сельскохозяйственные муниципальные ярмарки. Одна из них располагается в историческом районе Самары, у музея имени Алабина, другая – в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь».

Посетители торговых точек смогут приобрести самые различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан будет представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных сельхозпроизводителей, так и фермеров из других регионов, среди которых республики Марий Эл и Башкортостан, Ульяновская область и др. Также свою продукцию смогут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе. Важно, что вся товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности.

Отметим, что Администрация городского округа Самара уделяет большое внимание развитию ярмарочной торговли – это перспективное и значимое направление работы, которое способствует как поддержке местных сельхозпроизводителей, расширению их рынков сбыта, так и обеспечивает самарцам доступ к самому широкому ассортименту товаров высокого качества по низким ценам.

Муниципальные ярмарки у музея имени Алабина и ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод будут открыты для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 17.00.

Кроме того, приобрести различные товары местных сельхозпроизводителей можно на круглогодичной ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в Железнодорожном районе. Время работы: четверг-воскресенье с 9.00 до 19.00.

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