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Самарцам невыгодно переезжать в Москву

6 июля 2021 11:42
119
Самарцам невыгодно переезжать в Москву

hh.ru, сайт для поиска работы и сотрудников, совместно с Циан, сервисом по поиску недвижимости, провели исследование и выяснили, есть ли финансовая выгода для жителей Самары от переезда в Москву и представителям каких профессий это было бы выгоднее всего.

В расчет рейтингов вошли реальные заработные платы из Банка заработных плат hh.ru в различных профобластях и городах страны, данные Циан по средней ставке аренды 1-комнатной квартиры в столице и других городах. В качестве ежемесячных свободных денежных средств учитывалась предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума по каждому региону в отдельности.

Как оказалось, при переезде в Москву с учетом аренды жилья для жителей Самары практически ничего не поменяется в финансовом плане – свободных средств будет оставаться незначительно больше, чем при проживании в родном городе – аренда квартиры нивелирует прибавку к заработной плате. В среднем у жителей Самары, при переезде в Москву и аренде жилья, будет оставаться свободных средств всего на 900 рублей больше, чем при проживании в родном городе.

Правда, многое зависит от сферы деятельности соискателя: не во всех отраслях уровень дохода покрывает базовые потребности проживающего. Заметнее всего переезд может сказаться на финансовом положении ИТ-специалистов – в среднем прибавка к свободным средствам составит 73,7 тысяч рублей. Меньше всего выгоден переезд для представителей индустрии гостеприимства, транспортной и производственной сфер, рабочего и административного персонала.

 

Теги: Москва переезд

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