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Самарский производитель успешно завершил пилотный проект по улучшению производственных процессов

26 декабря 2023 16:46
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Самарский производитель успешно завершил пилотный проект по улучшению производственных процессов

Производитель современной светодиодной продукции ООО «ВКЛ ИМПОРТ» успешно завершил пилотный проект по улучшению производственных процессов, который продолжался полгода. Компания выпускает светодиодные лампы и декоративные светильники под торговой маркой «Светсервис». Мероприятия проводились в рамках национального проекта «Производительность труда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Его участниками на сегодня являются уже 168 предприятий Самарской области.

«Участие в национальном проекте «Производительность труда» оказалось для компании целесообразным и полезным», – комментирует директор ООО «ВКЛ ИМПОРТ» Елена Матвеева. – «Благодаря активным усилиям рабочей группы и тесному сотрудничеству с РЦК, мы смогли существенно улучшить производственные процессы».

Задача пилотного проекта, осуществляемого при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), заключалась в улучшении ряда показателей, направленных на повышение производительности в целом.
Комплексное изучение процесса на предприятии и проведенный анализ его эффективности выявили узкие места в производственной цепочке, на основании чего были разработаны меры по оптимизации.
Так, проблему избыточного запаса комплектующих изделий на складах и производстве решили за счет последовательного срабатывания запасов, возврата излишков с производства на склад и установления нормы выдачи.

Ненужная транспортировка, лишние движения, противопотоки и прочие потери были выявлены на участке сборки заготовок. После размещения рабочих мест в соответствии с последовательностью процесса сборки и исключения использования межоперационной тары, а также ручной передачи продукции, здесь удалось повысить выработку.

В результате реализации пилотного проекта компания сократила время протекания процесса на 43%, объем незавершенного производства снижен на 13%, а выработка повышена на 10%.

«Пилотный проект на ООО «ВКЛ ИМПОРТ» является превосходной демонстрацией того, как активное сотрудничество рабочей группы и РЦК может привести к весомым результатам. Впереди тиражирование практик на другие участки. Уверены, что коллеги успешно справятся и с этой задачей. Мы же со своей стороны всегда готовы оказать им поддержку в реализации намеченных целей», – отмечает директор РЦК Константин Серов.

Рост производительности труда на предприятиях – в зоне особого внимания Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области, как важный показатель создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе. В результате успешной работы в этом направлении Самарская область вошла в лидеры рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, составленного Минэкономразвития России и Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда в начале декабря 2023 года.

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