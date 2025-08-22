Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России

22 августа 2025 11:55
155
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.

Научно-производственное предприятие «Самоздрав» уже более 20 лет разрабатывает и выпускает дыхательные тренажеры. Сегодня компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и резидентом «Сколково». Одна из последних наград компании – победа в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших» от Агентства стратегических инициатив. Бренд дыхательных тренажеров «Айроник» признан одним из лучших в «Инновации для красоты и здоровья». Всего на конкурсе отметили 100 брендов из 39 регионов страны, а число заявок в этом году составил рекордные 25 тысяч.

Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение. В основе лежит методика, разработанная еще во времена испытаний первых полетов советских космонавтов. Такой подход позволил предприятию выйти за пределы России и стать частью мировой индустрии медицинских изделий.
Сегодня объемы производства составляют порядка 5 тысяч единиц в месяц. В копилке научно-производственного предприятия – 6 патентов. Одно из последних изобретений – дыхательный тренажер «Айроник».

«В основе та же методика, однако устройство стало более компактным и мобильным. Его можно использовать при занятиях спортом, при прогулке. Мы видим большой потенциал в развитии этого бренда. Уже за первый год с момента запуска мы стали резидентами «Сколково», победили в акселерационной программе», - рассказала учредитель и коммерческий директор научно-производственного предприятия «Самоздрав» Варвара Мишустина. 

Победа в конкурсе «Знай наших» стала для компании большой неожиданностью. «Мы подали заявку в последний момент, - уточняет Варвара Мишустина. - Что даст победа нашему бизнесу? В первую очередь, менторская поддержка от спонсора. Кроме того, при поддержке проекта «Платформа роста» мы будем развивать продажи на маркетплейсах. И, конечно, это узнаваемость бренда. С момента победы в конкурсе – мы видим много внимания к нашей деятельности».

Основатели компании отмечают, что в развитии бизнеса большую роль играет поддержка от государства. Для развития новой модели обратились в Фонд развития промышленности Самарской области, где получили льготный кредит.

С выходом на внешние рынки помогли в региональном Центре поддержки экспорта. Компании «Самоздрав» оказали содействие в сертификации продукции. Сегодня тренажеры поставляются в ряд зарубежных стран, среди которых Индия, Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и др. 

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области: обратиться за льготным финансированием, образовательными и консультационными услугами, помощью с выходом на внешние рынки. Региональный центр расположен по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все инструменты поддержки также размещены на портале mybiz63.ru.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
22 августа 2025, 13:15
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона. Спорт
88
Мальчик госпитализирован.
22 августа 2025, 12:37
В Тольятти под колеса Lada Vesta попал 9-летний самокатчик
Мальчик госпитализирован. Происшествия
125
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
21 августа 2025, 09:46
В Тольятти столкнулись автомобиль Range Rover и мотоцикл BMW
С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Происшествия
361
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
102
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
706
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
705
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1034
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
828
Весь список