Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России

Научно-производственное предприятие «Самоздрав» уже более 20 лет разрабатывает и выпускает дыхательные тренажеры. Сегодня компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и резидентом «Сколково». Одна из последних наград компании – победа в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших» от Агентства стратегических инициатив. Бренд дыхательных тренажеров «Айроник» признан одним из лучших в «Инновации для красоты и здоровья». Всего на конкурсе отметили 100 брендов из 39 регионов страны, а число заявок в этом году составил рекордные 25 тысяч.

Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение. В основе лежит методика, разработанная еще во времена испытаний первых полетов советских космонавтов. Такой подход позволил предприятию выйти за пределы России и стать частью мировой индустрии медицинских изделий.

Сегодня объемы производства составляют порядка 5 тысяч единиц в месяц. В копилке научно-производственного предприятия – 6 патентов. Одно из последних изобретений – дыхательный тренажер «Айроник».

«В основе та же методика, однако устройство стало более компактным и мобильным. Его можно использовать при занятиях спортом, при прогулке. Мы видим большой потенциал в развитии этого бренда. Уже за первый год с момента запуска мы стали резидентами «Сколково», победили в акселерационной программе», - рассказала учредитель и коммерческий директор научно-производственного предприятия «Самоздрав» Варвара Мишустина.

Победа в конкурсе «Знай наших» стала для компании большой неожиданностью. «Мы подали заявку в последний момент, - уточняет Варвара Мишустина. - Что даст победа нашему бизнесу? В первую очередь, менторская поддержка от спонсора. Кроме того, при поддержке проекта «Платформа роста» мы будем развивать продажи на маркетплейсах. И, конечно, это узнаваемость бренда. С момента победы в конкурсе – мы видим много внимания к нашей деятельности».

Основатели компании отмечают, что в развитии бизнеса большую роль играет поддержка от государства. Для развития новой модели обратились в Фонд развития промышленности Самарской области, где получили льготный кредит.

С выходом на внешние рынки помогли в региональном Центре поддержки экспорта. Компании «Самоздрав» оказали содействие в сертификации продукции. Сегодня тренажеры поставляются в ряд зарубежных стран, среди которых Индия, Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и др.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области: обратиться за льготным финансированием, образовательными и консультационными услугами, помощью с выходом на внешние рынки. Региональный центр расположен по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все инструменты поддержки также размещены на портале mybiz63.ru.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области