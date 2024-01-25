Самарский бизнес назвал, каких ИТ-специалистов не хватает в начале 2024 года

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Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 8 по 22 января среди 1860 руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Самаре.

Более трети (35%) отметили, что бизнесу нужны сетевые инженеры. Еще 35% респондентов отметили, что они нуждаются в специалистах по кибербезопасности. Мобильные разработчики нужны 15% компаний, а продакт-менеджеры — 15%. 30% указали на то, что у них потребность в специалистах по цифровой трансформации, еще 15% — в бэкенд-разработчиках. 10% опрошенных поделились, что их бизнесу требуются фронтенд-разработчики.

Руководители также назвали топ-10 наиболее востребованных навыков программистов (множественный выбор вариантов ответа):

C++ – 31%

Программирование на 1С – 30%

Python-разработка – 25%

Объектно-ориентированное программирование – 21%

Язык программирования PHP – 20%

Язык запросов SQL – 19%

Система управления базами данных PostgreSQL – 19%

JavaScript – 19%

Язык разметки HTML и язык стилей CSS – 18%

Visual Basic – 17%

Компании нуждаются в специалистах уровня миддл — 27%. Также респонденты отмечают потребность в руководителях отделов (20%). В сеньорах нуждаются 30% компаний, в джуниорах – 23%. Кроме специалистов руководящих и миддл-позиций бизнесу необходимы и стажеры (60%).

При этом у трети (35%) есть внутренние программы, также каждый третий руководитель (35%) отметил, что их компании сотрудничают по курсам повышения квалификации с онлайн-школами, а 10% работают с вузами по направлению дополнительного профессионального образования.