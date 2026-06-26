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Самарская область заняла третье место в России по росту предложений подработки на складах

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Самарская область заняла третье место в России по росту предложений подработки на складах

Эксперты Авито Подработки проанализировали динамику предложений о временной занятости в складской логистике за январь–май 2025 и 2026 годов. По данным платформы, число таких предложений в Самарской области выросло в 2,4 раза (+142%).

Группа работников складов — один из ключевых сегментов на рынке подработки и частичной занятости. В целом по России эти исполнители занимают второе место по доле спроса в сегменте подработки, уступая только водителям и курьерам: за январь – май 2026 года на работников склада пришлось 14% от всех предложений о подработке.

Активнее всего исполнителей для работы на складе искали в Нижегородской области — за год число предложений о частичной занятости выросло в 2,6 раза (+161%). В Ростовской области число таких предложений также выросло в 2,6 раза (+159%) за год. Замыкают пятерку Рязанская (+132%) и Ярославская (+121%) области.

 Регионы России с наибольшим ростом числа предложений о подработке для работников склада, январь–май 2025/2026

 

 

 Регион

 Динамика числа предложений о подработке, %, январь–май 2025/2026

 Нижегородская область

 +161%

 Ростовская область

 +159%

 Самарская область

 +142%

 Рязанская область

 +132%

 Ярославская область

 +121%

 Бурятия

 +119%

 Челябинская область

 +117%

 Тыва

 +105%

 Санкт-Петербург

 +93%

 Москва

 +79%

 

Самые высокие вознаграждения исполнителям на складах предлагали в Марий Эл (9 118 рублей за смену), Камчатском крае (8 485 рублей за смену) и Орловской области (7 271 рублей за смену). В пятерку регионов с самыми высокими вознаграждениями вошли также Новосибирская область (7 240 рублей за смену) и Кировская область (7 197 рублей за смену).

 

«Складская логистика остается одним из наиболее динамично растущих сегментов временной занятости: развитие e-commerce стимулируют постоянный спрос на исполнителей для работы на складах. Интерес исполнителей к подработке на складах за год вырос на 20%, а упаковщики стали одной из наиболее востребованных специализаций — число предложений о подработке для них увеличилось на 23%. Подработка позволяет бизнес-заказчикам оперативно масштабировать команду в пиковые периоды — будь то предпраздничный сезон или высокая активность в онлайн-торговле», — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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