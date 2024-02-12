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Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни

12 февраля 2024 12:18
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Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни

Эксперты учитывали 66 показателей, связанных с изменением и развитием социальной сферы в субъекте.

Самарская область получила 64,8 рейтингового балла (в 2022-м – 63,2) и заняла десятое место. Среди других регионов ПФО высокий уровень жизни также выделили в Республике Татарстан.

Лидеры рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. У первых двух соответствующий балл выше 80, сообщают представители РИА "Новости".

При расчете рейтинга проводился анализ показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость жителей и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития и малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, пишет Сова.

Фото: РИА Новости. 

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