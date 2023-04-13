Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России

148

В четверг, 13 апреля, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с руководителями министерств, сенаторами Совета Федерации, представителями крупных компаний региона презентовал экономический, промышленный и инвестиционный потенциал Самарской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Среди гостей мероприятия федерального масштаба представители органов законодательной и исполнительной власти, российских и иностранных компаний, инвестиционных фондов, объединений предпринимателей. Также участие в мероприятии приняли 16 представителей иностранных государств – посольств и торговых представительств. Особую заинтересованность в сотрудничестве с регионом проявили представители стран ближнего Востока.

Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции и разработок предприятий Самарской области. В программе мероприятия – пленарное заседание, ряд тематических круглых столов.

«Самарскую область действительно часто называют сердцем России. И биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба. Богатая история, удобное географическое положение, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди – все это позволило региону стать крупнейшим промышленным центром, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь страны», – подчеркнул во время презентации региона Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что регион находится на пересечении путей с Севера на Юг и с Запада на Восток. Есть водный путь по Волге, что открывает возможность для реализации идеи по созданию крупного портового хаба, который будет нацелен на доставку грузов в страны Средней Азии, Иран и т.д. Развито автомобильное и железнодорожное сообщение, есть современный аэропорт. Широко развита промышленность: автомобильная, нефтегазовая, химическая, машиностроительная, электротехническая, обрабатывающая, пищевая и ряд других отраслей.

«Самарская область действительно всегда была опорном краем державы. Это подтверждается и в сегодняшних реалиях, в условиях очень серьезных экономических санкций, несправедливых и беспрецедентных по своему масштабу. Тем не менее, можно смело сказать, что регион выдержал этот удар. Мы сохранили достигнутое и уверенно смотрим в будущее. Только за 2022 год в Самарской области реализовано 25 новых инвестпроектов, 9 из них в производственной сфере, что для нашего региона крайне важно. Именно на этом мы делаем акцент в своей работе», – отметил губернатор. На текущий момент в регионе отмечается самый низкий уровень безработицы. Этого удалось добиться благодаря тому, что в Самарской области ежегодно создается дополнительно порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Глава региона отметил, что несмотря на вызовы последних лет, не остановлена реализация значимых и крупных проектов. «Мы продолжили работу по дальнейшему укреплению экономики и привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и комфортных условий для жизни наших земляков. В регионе реализуется свыше 200 инвестпроектов с общим объемом вложений, превышающим 1,4 трлн рублей», – рассказал Дмитрий Азаров, добавив, что Самарская область входит в десятку регионов-лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Активно идет и социальное развитие региона, в первую очередь благодаря национальным проектам. «Такого внимания руководства страны к региону, как сегодня, трудно вспомнить. Мы чувствуем колоссальную поддержку масштабных проектов, реализуемых в нашем регионе, со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства Российской Федерации. Это подтверждается и объемом федеральных инвестиций в наш регион, темпы роста которых достигли рекордных показателей. Мы формируем сегодня очень важные треки развития региона и получаем поддержку наших идей. Мы работаем как единая команда, которая готова сообща решать возникающие проблемы», – подчеркнул губернатор.

Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям и способность находить новые точки роста, новые возможности для развития. «Мы и дальше будем создавать новые производства, новые технологии, обеспечивая занятость населения, заботиться о росте доходов людей и компаний, которые работают на территории нашего региона. Уверен, что вместе мы сможем сделать больше», – отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области созданы максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, действуют многочисленные инструменты поддержки. В регионе работает Особая экономическая зона «Тольятти», две территории опережающего социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», индустриальные и логистические центры. Помимо прочего, создан прочный научно-технологический задел.

«Важно отметить, что в непростое время, которое нам пытаются сконструировать, мы становимся регионом повышенного президентского внимания. Глава государства связывает с Самарской областью особые надежды, что налагает на нас двойную ответственность, – акцентировал внимание участников презентации Дмитрий Азаров. – Мы готовы подтвердить статус Самарской области, как опорного региона, способного для решения более масштабных задач. И для этого мы ведем большую работу, в том числе, по привлечению инвестиций и создания новых производств, рабочих мест. Это еще один шаг вперед по развитию технологий».

Исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев отметил, что презентация Самарской области открывает хорошую возможность установить полезные контакты с отечественными и иностранными инвесторами, потенциальными деловыми партнерами. А им в свою очередь – познакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционными предложениями региона, начать прямой диалог с первыми лицами, руководителями предприятий и разработчиками инновационных проектов.

«Руководство страны постоянно подчеркивает, что инвестиционная активность – один из важнейших факторов инновационного развития и успешной модернизации российской экономики. Формирование благоприятного инвестиционного климата – одна из главных задач. Определяющим в этой работе является создание максимально комфортных условий для предпринимателей и инвесторов, в чем значительно преуспела Самарская область», – подчеркнул Максим Фатеев.

Он добавил, что у Торгово-промышленной палаты России и Правительства региона сложились давние партнерские взаимоотношения. А по итогам прошлого года ТПП Самарской области признана лучшей среди других регионов страны в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии. Всего было организовано и проведено более 300 мероприятий международного и межрегионального характера.

Губернатор выразил уверенность, что презентация Самарской области в Торгово-промышленной палате откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. В рамках мероприятия прошла масштабная выставка, где были представлены проекты и разработки в передовых кластерах экономики региона: сельхозмашиностроение, медицина, IT, авиакосмическая отрасль, создание электротехнического оборудования и многие другие.

В частности, компания «Транспорт будущего», которая является ядром создаваемого в регионе кластера беспилотной авиации, на выставке представила летательный аппарат С700, который рассчитан на перевозку 200 килограммов груза с длительностью полета до 30 минут. «Сейчас в разработке беспилотный летательный аппарат с крылом, рассчитанный на время полета до двух часов и дальность 4,6 километров, – рассказал главный конструктор компании Павел Корольков. – Мы рассчитываем на серийное производство как самих сборочно-производственных беспилотников, так и всех их компонентов на территории Самарской области. Наряду с выгодным географическим положением и ландшафтом, располагающим к проведению целевых для нашей компании летных испытаний, важными факторами при выборе региона для нас стало создание специализированного кластера, личная заинтересованность первых лиц, включая губернатора, наличие профильных высших учебных заведений, государственных и частных компаний, имеющих компетенции и готовых браться за решение значительного списка важнейших задач для создания отрасли».

«Пегас-Агро» представила сельскохозяйственную технику в сегменте химзащиты растений, внесения всех видов удобрений: кристаллических, жидких, гранулированных. Каждая четвертая машина, работающая на полях страны, произведена на самарском заводе. «Такие презентации, как эта, помогают компании, потому что информация должна расходиться, и здесь мы встречаем тех, кто не знаком с нами, не слышал о нас. Это расширяет круг взаимодействия. С одной стороны, мы находим покупателей, с другой – поставщиков услуг, компонентов, – отметила генеральный директор компании Светлана Линник. – Дмитрий Игоревич – активный губернатор, мы ему очень благодарны, потому что свою задачу с точки зрения донесения информации до других регионов и стран он выполняет полностью. У нас была очень хорошая миссия в Белоруссию, где мы нашли поставщиков, контрагентов».

Свои производственные мощности, основные конкурентные преимущества и опыт экспортных поставок представили эксперты АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара». Кроме того, участники выставки смогли познакомиться с проектами, реализованными на российском и международных рынках, в том числе с партнерами из Азии и стран СНГ. «Участие компании в презентации региона на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – это уникальная возможность продемонстрировать наш экспортный потенциал и рассказать о новых проектах и решениях. Благодарим губернатора, Правительство Самарской области и Торгово-промышленную палату Российской Федерации за организацию мероприятия, а также за поддержку нашего бизнеса», – отметил заместитель генерального директора по продажам компании Иван Мишакин.

Развитие производства невозможно без науки. Поэтому свои передовые разработки представили ключевые вузы Самарской области. Так, Самарский государственный медицинский университет представил систему пассивной реабилитации людей после инсультов, инфарктов. «Все, что представлено на выставке – это все запущено в серийное производство. На этой выставке нам удалось установить деловые контакты, – отметил специалист отдела трансфера технологий СамГМУ Юрий Круглов. – На текущий момент в работе у института инновационного развития СамГМУ находится 104 проекта».

Председатель Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил, что презентация возможностей экономики Самарского региона с привлечением представителей бизнес-кругов не только из субъектов России, но и других стран, открывает новые возможности для привлечения инвестиций. «Мы надеемся, что эти встречи, которые прошли на площадки Торгово-промышленной палаты России, обсуждения во время круглых столов актуальных вопросов, позволят найти новые точки соприкосновения. Мы открыты для всех потенциальных инвесторов, для всего бизнеса, который готов приложить свои усилия и воспользоваться преференциями в Самарском регионе, – подчеркнул он. – Губернатор встретился практически со всеми иностранными представителями, и был очень заинтересован в этом. Поэтому мы рады такому ажиотажу к презентации экономического и промышленного потенциала Самарской области».

Сегодня же было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Правительством Самарской области, которое предусматривает содействие в укреплении и развитии предпринимательской деятельности, реализации ключевых для региона проектов и программ, в том числе по подготовке кадров для различных отраслей промышленности.

Дмитрий Азаров отметил, что по итогам презентации экономического и промышленного потенциала Самарской области на крупной федеральной площадке вдумчивая и системная работа по привлечению инвестиций в регион будет продолжена. На данном этапе важно наладить более тесные связи, чтобы успешно реализовать новые проекты.

«Мы имеем лучшие показатели среди крупнейших регионов по объему инвестиций, что находит отражение и в соответствующих рейтингах – инвестиционной привлекательности, инвестиционной активности и так далее. Но это событие действительно важное, поскольку оно является одним из ключевых в нашей работе в текущем году. Сегодня некоторым образом сужаются возможности представления региона, например, на международных площадках. Понятно, что мы это преодолеем, что у нас тоже есть идеи, как строить эту работу в будущем. Но Торгово-промышленная палата Российской Федерации сегодня позволила региону представить свой потенциал как для партнеров из Российской Федерации, так и иностранных государств. Мы этому очень рады и ждем конкретных прикладных эффектов от проведения этого мероприятия. Но самое главное, что здесь завязываются новые партнерские отношения, что будет способствовать развитию нашего региона и взаимовыгодному сотрудничеству Самарской области с другими странами и компаниями», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО