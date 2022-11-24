Самарская область на 4 месте в Поволжье по уровню зарплатных ожиданий соискателей

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень зарплатных ожиданий соискателей и выяснила, в каких регионах Приволжского ФО наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода.

На первом месте оказался Башкортостан, где средние зарплатные ожидания соискателей составили 48 тысяч рублей. На втором месте Татарстан, здесь соискатели в среднем рассчитывают на 44,9 тыс. рублей. Примечательно, что среди других регионов Поволжья данные показатели год к году сильнее всего выросли в Татарстане (+8%), и менее всего C в Башкортостане (+3%).

Третье место заняла Нижегородская область - 42,3 тыс. руб. Стоит отметь, что в целом по Поволжью средние показатели зарплатных ожиданий соискателей составили 42 000 рублей.

Схожие показатели наблюдаются в ожиданиях работников Самарской (40,7 тыс. руб.) и Пермской областей (40,6 тыс. руб.). В Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях и Удмуртии значения средних зарплатных ожиданий варьируются от 38,2 до 38,9 тыс. руб. Чуть ниже в Чувашии C 37,6 тыс. руб.

А вот самые скромные ожидания в доходах среди регионов ПФО демонстрируют Мордовия (36,8 тыс. руб.), Кировская область (36,2 тыс. руб.), Марий Эл (35,5 тыс. руб.).