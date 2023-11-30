С 2023 года цены на программное обеспечение значительно выросли

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В некоторых случаях разница в стоимости достигает 40%.

Удорожание ПО отмечено как в розничном, так и в корпоративном секторах. Так, с начала года ряд программных продуктов подорожал на 10%, а в некоторых случаях цены повысились и до 40%.

При этом взрывной рост цен происходит в секторе узконаправленного программного обеспечения. По данным заместителя гендиректора IVA Technologies Максима Смирнова, покупка средств разработки обходится в 100 тыс. рублей. ПО для дизайнера начинается от 60 тыс. рублей за одну лицензию, а программный инструментарий управления разработкой – от 3 млн рублей.

Ряд представителей рынка рассматривают повышение цен как следствие ухода западных компаний, в результате которого российские разработчики оказались в выгодных условиях. Однако рынок фиксирует рост цен и на продукцию зарубежных вендоров, которую все еще можно купить через серые схемы.

Но не все ритейлеры подтверждают тенденцию роста. Например, М.Видео-Эльдорадо сообщили, что не видят предпосылок изменения стоимости ПО до конца 2023, при этом спрос на софт сохраняется, в том числе на продукцию российских разработчиков. Однако в Озоне отмечают,

что в ноябре средний чек на операционные системы вырос в пределах 7%, что выше значения декабря 2022 года.

Если рост цен, действительно, имеет место быть, необходимо искать первопричину такого повышения, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Необходимо понять, чем это обусловлено: какими-либо объективными факторами (например, ростом общих издержек бизнеса) или стремлением получить дополнительную выгоду? Последнее, конечно, недопустимо. Сейчас российская ИТ отрасль находится в уникальной ситуации, в которой путь, которой проходили иностранные вендоры десятилетиями может быть сокращен до нескольких лет. Активная политика по импортозамещению создала спрос на отечественные решения, что является мощным стимулом для развития отрасли. В условиях, когда весь российский корпоративный сектор находится на этапе переформатирования собственных бизнес-процессов, необоснованное повышение цен недопустимо», – считает Антон Немкин.

Представители корпоративного сектора и государственные органы, в том числе профильное министерство не раз говорили о необходимости ценового контроля, напомнил эксперт. «Весной этого года была подписана Ценовая хартия социально-ответственного ИТ бизнеса о добровольном ограничении разработчиками программного обеспечения (ПО) опережающего роста цен. Такая хартия может выступить эффективным инструментом исключения негативных последствий. В настоящий момент документ носит добровольный характер, но вопрос обязательности такого решения тоже должен находиться в повестке, поскольку это принципиальный для всего корпоративного сектора момент. Напомню, что действует и эффективный инструмент выявления необоснованного роста цен со стороны ФАС, к которому и граждане, и бизнес всегда могут обратиться», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина