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Россияне: в первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания

26 мая 2022 13:08
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Россияне: В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания

В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают россияне. При этом за приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. По 18% убеждены, что в приоритете должно быть локальное производство лекарств, а также продуктов питания. В том, что в первую очередь следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей, уверены по 12% россиян. По мнению каждого девятого (11%), стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом. О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения говорили 8% респондентов. Наладить выпуск отечественной бытовой техники считают необходимым 6% россиян, одежды и обуви — 5%, железнодорожного, водного и авиатранспорта — 4%. В необходимости скорейшей организации производства предметов личной гигиены уверены 3%, бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики — по 2%. Еще 8% опрошенных считают, что в импортозамещении нуждаются в первую очередь другие товары: упоминалась бумага, оптика, стройматериалы, корма для животных, упаковочные материалы и проч. По мнению 4% россиян, наладить полноценное импортозамещение сегодня невозможно.

В том, что важно немедленно организовать производство отечественных лекарств, продуктов, одежды и обуви, гигиенических товаров и бытовой химии, чаще убеждены женщины. Тех, кто считает важным в первую очередь наладить собственное производство электроники, промышленного оборудования, железнодорожного и авиатранспорта, больше среди мужчин.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 363
  • Время проведения: 18—24 мая 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
     
Теги: Опрос

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