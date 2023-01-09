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Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году

9 января 2023 17:42
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Повышение МРОТа в 2023 году приведет к увеличению суммы государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская 9 января рассказала, что повышение МРОТа в 2023 году приведет к увеличению суммы государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему, пишут "Известия".

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что с 1 февраля изменится выплата по материнскому капиталу. Так, на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тыс. рублей, до 589,5 тыс., а на второго малыша на 86 тыс. рублей, до 779 тыс. В случае, если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. больше. Единовременное пособие при рождении ребенка будет 23 011 рублей.

Также минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет изменится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, но не более 33 281 рублей, что составляет 40% от среднего заработка в расчетном периоде. Как отметила эксперт, пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Кроме того, размер выплаты может быть увеличен и на размер районного коэффициента.

Максимальные выплаты по больничному листу продолжительностью 140 дней для женщин в декрете увеличатся до 383 179 рублей, в случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 рублей, за 194 дня — до 530 976 рублей.

Пособие при отпуске 70 дней будет 74 757 рублей за 140 дней, 83 300 рублей — за 156 дней и 103 592 рублей за 194 дня.

Также вырастут заработок для оплаты больничных и выплаты на новорожденных, резюмировала специалист.

Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц. Разовые выплаты на новорожденных возрастут с 20 472,77 до 23 011 рублей.

 

Фото: ТАСС/Елена Афонина/ИЗВЕСТИЯ

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