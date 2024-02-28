Россия нарастила закупки зарубежного пива

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Объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 процента, до 370,5 миллиона литров, но пока не достиг уровней 2020-2021 года, пишет «Коммерсантъ». По данным журналистов, более половины российских закупок пива в прошлом году пришлось на напитки из Германии (197,1 миллиона литров). Они увеличились на 14 процентов год к году.

Поставки пива в Россию стали сокращаться в 2022 году, после начала спецоперации на Украине, когда их прекратили компании из Великобритании, США и Канады. Годом ранее в Россию было ввезено 457 миллионов литров напитка.

В первые месяцы 2023-го импорт начал активно восстанавливаться (в первом полугодии он вырос на 34,9 процента), но затем темпы замедлились, а с июля по декабрь даже уменьшились по сравнению с показателями предыдущего года.

По словам основателя сети «Беру выходной» Николая Желагина, в начале года сети активно восполняли нехватку импортного пива, а неизвестные выпущенные в Европе марки продавались по 50--70 рублей за 0,5 литра, но из-за снижения курса рубля конкурентоспособность недорогого импорта упала. Эксперты отмечают, что на динамику ввоза пива из-за рубежа повлияли также обострившиеся сложности с логистикой и расширение ассортимента отечественных брендов.

Ранее в Госдуме назвали возможный запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран еще одной мерой по усилению государственного контроля за оборотом алкогольных напитков, пишет Лента.