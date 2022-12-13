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Российские власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть

13 декабря 2022 13:29
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Российские власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть.

Проект указа президента, описывающий механизм, согласован. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В документе отражен отказ от поставок странам, присоединившимся к ограничениям. Так, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку. Также нельзя экспортировать сырье, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Также указ дает право обходить любые запреты на проведение сделок (с разрешения правительства). Действие указа не касается отношений, возникших до 5 декабря. Документ будет действовать с момента подписания и до 1 июля 2023 года с возможностью продления.

С 5 декабря страны ЕССША и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что варианты ответа готовятся и обсуждаются, но о выбранном способе станет известно позднее, пишет Лента.

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