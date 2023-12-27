Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний Интернет

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Газета «Известия» сообщает, что российские провайдеры начали поднимать стоимость домашнего Интернета. Отмечается, что по состоянию на текущий момент речь идет о росте цен на 5-15%.

В газете пришли к соответствующему выводу, изучив информацию на сайтах крупнейших операторов, а также предупреждения, которые были разосланы абонентам. Как заметили в издании, провайдеры объясняют повышение цен тем, что они нуждаются в средствах для приобретения нового оборудования, которое дорого стоит из-за антироссийских санкций.

По данным «Известий», других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у провайдеров практически нет. Эксперты утверждают, что средний рост стоимости тарифов домашнего Интернета может составить около 10%.