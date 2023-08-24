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Российские перевозчики попросили правительство ограничить цены на топливо

24 августа 2023 09:19
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Российские перевозчики попросили правительство ограничить цены на топливо

Российские перевозчики попросили председателя правительства Михаила Мишустина ограничить цены на топливо. Ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей предложил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягинсообщает газета «Известия».

Всего за неделю стоимость дизельного топлива в регионах центральной и южной России увеличилась на 10 процентов, до уровня 68-70 рублей за литр. По словам Матягина, цены на АЗС растут из-за подорожания бензина на бирже и из-за отмен скидок для автомобилистов на заправках.

Зафиксировать цену топлива необходимо для сохранения рентабельности транспортных компаний, иначе в противном случае «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя», объяснил представитель отрасли.

В Минэнерго заявили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции. Из-за фиксации цен в стране нефтяникам будет выгоднее поставлять дизель на внешние рынки, особенно на фоне двукратного сокращения демпферных выплат, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если правительство согласится на предложенные перевозчиками меры, ему придется ввести дополнительные ограничительные инструменты по экспорту, добавил эксперт.

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