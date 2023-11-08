Российские компании начали переносить производство из Турции в Китай

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Из-за падения на 5-10 процентов стоимости контрактной сборки на китайских предприятиях российские производители бытовой техники начали уходить из Турции в Китай. Об этом «Коммерсанту» рассказал учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.

По его словам, в новых условиях выпускать российскую технику в Китае стало на 17-20 процентов дешевле, чем в Турции, поэтому загрузка китайских мощностей выросла в два раза. Одной из главных проблем остается снижение спроса в России, в связи с чем производители пытаются найти самую выгодную схему с учетом стоимости товара и логистики.

Иманов заметил, что открытие нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем позволило сделать производство там оптимальным. Представитель бренда бытовой техники Schaub Lorenz подтвердил, что компания увеличивает размещение заказов на китайских предприятиях.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов объяснил, что после ухода с российского рынка техники западного производства за потребителя борются турецкие и китайские производители. Преимуществом первых была возможность выпуска более мелких партий и оперативная доставка, но снижение цен в Китае компенсирует эти выгоды.

Китайские компании снизили производственные цены в связи с падением спроса на свою продукцию на внутреннем рынке. Последнее обстоятельство связано с общей нестабильностью китайской экономики и продолжающимся падением экспорта.

Ранее сообщалось, что доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43 процентов, что на 48 процентов выше, чем в тот же период 2022 года, пшет Лента.