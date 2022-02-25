Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские детские отоларингологи извлекли орех из бронхов 11-месячного малыша
Самарские детские отоларингологи извлекли орех из бронхов 11-месячного малыша
В Самарской области начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
В Самарской области начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%
В Самаре на улице Дачной провалился асфальт
В Самаре на улице Дачной провалился асфальт
В Самаре хотят создать официальный "блошиный" рынок
В Самаре хотят создать официальный "блошиный" рынок
СМИ: администрация США обсуждает возможность вооружения украинского сопротивления
СМИ: администрация США обсуждает возможность вооружения украинского сопротивления
Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше
Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше
Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область
Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.93
6.51
EUR 97.77
6.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%

25 февраля 2022 11:08
84
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%

Торговая сеть DNS на фоне падения курса рубля и ажиотажного спроса со стороны потребителей заявила, что вынуждена повысить цены до 30%.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста»,— написал на своей странице в Facebook глава компании DNS Дмитрий Алексеев.

Господин Алексеев добавил, что «пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров», поскольку изменился курс валют и в отношении России «введены технологические санкции».

«Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно»,— заключил гендиректор ритейлера.

Сеть DNS в настоящее время объединяет более 2,2 тыс. магазинов в более чем 1 тыс. городов, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
155
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
886
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
891
Еще 4 160 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 февраля 2022  13:32
Еще 4 160 жителей Самарской области заболели коронавирусом
720
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
839
Весь список