Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%

84

Торговая сеть DNS на фоне падения курса рубля и ажиотажного спроса со стороны потребителей заявила, что вынуждена повысить цены до 30%.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста»,— написал на своей странице в Facebook глава компании DNS Дмитрий Алексеев.

Господин Алексеев добавил, что «пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров», поскольку изменился курс валют и в отношении России «введены технологические санкции».

«Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно»,— заключил гендиректор ритейлера.

Сеть DNS в настоящее время объединяет более 2,2 тыс. магазинов в более чем 1 тыс. городов, пишет Коммерсантъ.