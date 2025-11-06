Резиденты ОЭЗ «Тольятти» смогут привлекать льготные кредиты по новой программе

137

Резидентам ОЭЗ «Тольятти» в 2026 году будут доступны льготные кредиты. Новую программу запустил Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. По ее условиям, бизнес в ОЭЗ, прилегающих к моногородам, до конца следующего года могут привлечь поддержку в виде льготного финансирования и банковских гарантий. В утвержденный перечень площадок попала ОЭЗ «Тольятти».

Сегодня на главной инвестплощадке Самарской области свои проекты реализуют 38 резидентов, общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 92 млрд рублей.

На площадке уже работает 21 предприятие, и интерес со стороны бизнеса продолжает расти.

«Две очереди ОЭЗ уже практически заполнены - это говорит о высоком спросе и доверии инвесторов. И мы не просто поддерживаем текущую динамику, но и ведем работу по созданию инфраструктуры третьей очереди, а в планах – строительство четвёртой, - подчеркнул врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок. - Привлекая инвесторов на новые площадки, мы ориентируемся на высокотехнологичные направления – беспилотные авиационные системы, фармацевтику, металлобработку, химическую промышленность, логистику и переработку».

До 2030 года на новую программу финансовой поддержки бизнеса планируется выделить около 18,3 млрд рублей. Поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, ведущие деятельность в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической сфере, здравоохранении, спорте и в других приоритетных отраслях. Ставка по льготным кредитам составит 6-10% годовых. Осуществлять кредитование будет дочерний Корпорации МСП Банк, заявку уже можно подать онлайн через Цифровую платформу МСП. РФ.

Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн рублей по ставке 10% на пять лет. Поддержка будет оказана по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Особая экономическая зона «Тольятти» — одна из эффективных площадок в стране, что ежегодно подтверждается оценкой Минэкономразвития России. Она входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области