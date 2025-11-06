Резиденты ОЭЗ «Тольятти» смогут привлекать льготные кредиты по новой программе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» смогут привлекать льготные кредиты по новой программе

6 ноября 2025 09:24
137
Сегодня на главной инвестплощадке Самарской области свои проекты реализуют 38 резидентов, общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 92 млрд рублей.

Резидентам ОЭЗ «Тольятти» в 2026 году будут доступны льготные кредиты. Новую программу запустил Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. По ее условиям, бизнес в ОЭЗ, прилегающих к моногородам, до конца следующего года могут привлечь поддержку в виде льготного финансирования и банковских гарантий. В утвержденный перечень площадок попала ОЭЗ «Тольятти». 

Сегодня на главной инвестплощадке Самарской области свои проекты реализуют 38 резидентов, общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 92 млрд рублей.

На площадке уже работает 21 предприятие, и интерес со стороны бизнеса продолжает расти. 

«Две очереди ОЭЗ уже практически заполнены - это говорит о высоком спросе и доверии инвесторов. И мы не просто поддерживаем текущую динамику, но и ведем работу по созданию инфраструктуры третьей очереди, а в планах – строительство четвёртой, - подчеркнул врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок. - Привлекая инвесторов на новые площадки, мы ориентируемся на высокотехнологичные направления – беспилотные авиационные системы, фармацевтику, металлобработку, химическую промышленность, логистику и переработку». 

До 2030 года на новую программу финансовой поддержки бизнеса планируется выделить около 18,3 млрд рублей. Поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, ведущие деятельность в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической сфере, здравоохранении, спорте и в других приоритетных отраслях. Ставка по льготным кредитам составит 6-10% годовых. Осуществлять кредитование будет дочерний Корпорации МСП Банк, заявку уже можно подать онлайн через Цифровую платформу МСП. РФ. 

Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн рублей по ставке 10% на пять лет. Поддержка будет оказана по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

Особая экономическая зона «Тольятти» — одна из эффективных площадок в стране, что ежегодно подтверждается оценкой Минэкономразвития России. Она входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Новости по теме
Частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате.
06 ноября 2025, 09:51
Судебные приставы Тольятти помогли взыскать заработную плату
Частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате. Общество
128
На площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек.
05 ноября 2025, 14:11
Самарская область присоединилась к акции «Большой этнографический диктант»
На площадках Дома дружбы народов в Самаре и Тольятти свои знания о культуре и традициях народов России проверили более 100 человек. Общество
414
Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».
05 ноября 2025, 09:23
В Тольятти стартовал турнир по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона»
Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Спорт
374
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
380
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
512
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
941
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
784
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1632
