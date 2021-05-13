Резидент «Жигулевской долины»  выпустил книгу «Исследования и разработки роботизированных систем 2021»

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Книга «Исследования и разработки роботизированных систем 2021» - красочное издание, где простым языком рассказывается о достижениях робототехники, вариантах применения новейших технологий в области робономики, а также рассматриваются сценарии развития этой отрасли.

В основе работы – исследования, которые команда «Аиралаб Рус» проводила на протяжении 6 лет, участвуя в международном проекте Robonomics.

- «Robonomics - это платформа с открытым исходным кодом для IoT-приложений, поддерживающая интернет-технологии нового поколения (web3), реализующие обмен технико-экономической информацией в виде атомарных транзакций между пользовательскими приложениями, IoT-сервисами и сложной робототехникой. Наше исследование раскрывает грани возможного применения этих технологий, поэтому книга будет интересной и полезной не только для тех, кто в теме, но и для непрофессиональных пользователей робототехники» - пояснил один из авторов книги, директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров.

Используя уже существующие технологии, команда проекта AIRA построила мост между робототехникой и экономикой. За это время был создан целый ряд MVP & PoC проектов с использованием возможностей блокчейнов Ethereum и Polkadot.

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