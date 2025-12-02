Резидент «Жигулевской долины» вошел в число победителей акселератора технопарка «Сколково»

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент «Жигулевской долины» вошел в число победителей акселератора технопарка «Сколково»

213
Резидент «Жигулевской долины» вошел в число победителей акселератора технопарка «Сколково»

 

Научно-производственное предприятие «Самоздрав», выпускающее дыхательные тренажеры AIRONIC, вошло в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка «Сколково». Компания «Самоздрав» является резидентом технопарка «Жигулевская долина».

В течение 2,5 месяцев 158 стартапов проходили обучение и акселерацию в Сколково. Организаторы получили более 360 заявок. В финал вышли 45 компаний. Победителями стали 15 стартапов, которые выступили на демо-дне перед инвесторами, фондами и крупным бизнесом.

Стартап AIRONIC не только вошел в число победителей, но и стал единственным представителем Самарской области среди финалистов.

«Победа AIRONIC — это не только успех компании, но и показатель эффективности региональной инновационной политики. Самара сегодня — территория возможностей для технологий, науки и предпринимательства. Мы гордимся тем, что представляем Самарскую область на федеральной инновационной арене. Наша победа — отражение той поддержки, которую регион создает для технологических компаний. Это пример того, как политика развития инноваций приносит реальные результаты», — отметила основатель НПП «Самоздрав» Варвара Мишустина.

AIRONIC — самарская технологическая компания, разрабатывающая тренажеры для гиперкапнических дыхательных тренировок. Продукт используется в спортивной индустрии, превентивной медицине и в программах повышения качества жизни.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика.

«Мы уделяем особое внимание поддержке стартапов как части общего курса на развитие технологического предпринимательства и достижения технологической независимости страны. Наша задача здесь - создавать все необходимые условия, чтобы перспективные идеи наших разработчиков и инженеров воплощались в жизнь, становились востребованными и уникальными продуктами», — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
257
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
213
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
345
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
268
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
215
Весь список