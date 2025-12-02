Резидент «Жигулевской долины» вошел в число победителей акселератора технопарка «Сколково»

Научно-производственное предприятие «Самоздрав», выпускающее дыхательные тренажеры AIRONIC, вошло в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка «Сколково». Компания «Самоздрав» является резидентом технопарка «Жигулевская долина».

В течение 2,5 месяцев 158 стартапов проходили обучение и акселерацию в Сколково. Организаторы получили более 360 заявок. В финал вышли 45 компаний. Победителями стали 15 стартапов, которые выступили на демо-дне перед инвесторами, фондами и крупным бизнесом.

Стартап AIRONIC не только вошел в число победителей, но и стал единственным представителем Самарской области среди финалистов.

«Победа AIRONIC — это не только успех компании, но и показатель эффективности региональной инновационной политики. Самара сегодня — территория возможностей для технологий, науки и предпринимательства. Мы гордимся тем, что представляем Самарскую область на федеральной инновационной арене. Наша победа — отражение той поддержки, которую регион создает для технологических компаний. Это пример того, как политика развития инноваций приносит реальные результаты», — отметила основатель НПП «Самоздрав» Варвара Мишустина.

AIRONIC — самарская технологическая компания, разрабатывающая тренажеры для гиперкапнических дыхательных тренировок. Продукт используется в спортивной индустрии, превентивной медицине и в программах повышения качества жизни.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика.

«Мы уделяем особое внимание поддержке стартапов как части общего курса на развитие технологического предпринимательства и достижения технологической независимости страны. Наша задача здесь - создавать все необходимые условия, чтобы перспективные идеи наших разработчиков и инженеров воплощались в жизнь, становились востребованными и уникальными продуктами», — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

