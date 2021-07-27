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Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021

27 июля 2021 10:38
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Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021

Компания ООО «ЦТП» приняла участие в XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, проходившем 20-25 июля в городе Жуковский Московской области. В составе делегации Самарского региона компания уже второй раз презентует свои разработки на выставке авиасалона.

Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Компания ООО «ЦТП» в составе коллективного стенда Самарской области представила на авиасалоне свой проект разработки технической ремонтной и эксплуатационной документации, а также дизайн, разработку и проектирование интерьеров воздушных судов.

«Уникальность нашей разработки состоит в том, что мы смогли объединить знания аэрокосмической отрасли с прикладными инструментами разработки эксплуатационной документации. Так же мы представили наши наработки по дизайну интерьеров для малой авиации. Если раньше потребности малой авиации сводились только к перевозке пассажиров и грузов, то сейчас, покупатели стали более требовательны к индивидуальному стилю, удобству и комфорту», - отметил руководитель обособленного подразделения компании в Тольятти Михаил Мартыненко.

По словам Михаила, теперь в планах команды ООО «ЦТП» - развитие направления эргономического дизайна и для пилотируемых модулей летательных аппаратов.

Коллектив ООО «ЦТП» выражает глубокую признательность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за организацию стенда и поддержку аэрокосмической отрасли региона.

Теги: «Жигулевская долина» МАКС-2021 технопарк

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